В Татарстане подросток украл из мечети ящик с пожертвованиями и угнал машину

В Татарстане 17-летний подросток украл из мечети ящик с пожертвованиями и угнал машину. Все произошло в Пестречинском районе республики, в селе Шали, рассказал имам местной мечети Тимур Латыпов.

Подросток попадался на краже несколько раз, добавил Латыпов. 24 июня юноша зашел в мечеть, вынес оттуда ящик с пожертвованиями и скрылся. Вернулся туда подросток через неделю. Во второй раз он разбил в мечети окно, проник внутрь и снова вынес оттуда ящик с пожертвованиями.

«Помимо этого, он проник в дом хазрата, взял ключи от служебной машины и угнал ее. Сейчас автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте. Подростка поймали, но почти сразу отпустили. Местные жители его боятся, он угрожает детям, забирает у них деньги», – добавил имам мечети.

Как стало известно агенству от местных жителей, подросток вырос в неполной семье, его воспитывала бабушка, мать вовсе живет в Казани. Они добавили, что мальчик постоянно хулиганит, бабушка попросту не может справиться с ним.

Незадолго до ограбления в мечети, подросток попался на краже в магазине.