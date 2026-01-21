В Татарстане подросток отдал мошенникам 38 млн рублей после звонка лжеполицейского

Радис Юсупов

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

Самый большой ущерб от действий мошенников за прошлый год в Татарстане понесли родители подростка, который отдал аферистам 38 млн рублей. Об этом сегодня на пресс‑конференции в «Татар-информе» сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Это произошло в декабре. Подросток перевел деньги своих родителей мошенникам. Они получили от него определенные сведения, а затем, представившись сотрудниками правоохранительных органов, начали угрожать и шантажировать. Мошенники говорили, что на родителей могут возбудить уголовное дело, а деньги якобы получены незаконным путем и должны быть переданы для проверки и декларирования», – рассказал Радис Растямович.

В конце декабря мошенники обманули еще одну несовершеннолетнюю – девочку из Татарстана, которая лишилась 1,3 млн рублей.

«Ей сообщили, что произошел взлом данных и необходимо защитить денежные средства. Ребенок взял банковскую карту родителей и через банкомат перевел деньги на счета, продиктованные мошенниками. Они убеждали ее, что это безопасный счет и что средства будут возвращены после проверки», – добавил он.