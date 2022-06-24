В Татарстане подросток на мотоцикле сбил 5-летнего ребенка на велосипеде
Накануне в Зеленодольском районе 14-летний подросток на мотоцикле «Урал», предварительно, сбил 5-летнего велосипедиста. В результате аварии ребенка с различными травмами доставили в ДРКБ.
Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, подросток взял ключи от мотоцикла без спроса родителей.
ГИБДД Татарстана призывает родителей убирать ключи от транспорта в недоступные для детей места. Вы всегда должны знать, где находится ваш ребенок.