В Татарстане подросток на мотоцикле сбил 5-летнего ребенка на велосипеде

Накануне в Зеленодольском районе 14-летний подросток на мотоцикле «Урал», предварительно, сбил 5-летнего велосипедиста. В результате аварии ребенка с различными травмами доставили в ДРКБ.

Фото: ГИБДД РТ

Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, подросток взял ключи от мотоцикла без спроса родителей.

Фото: ГИБДД РТ

ГИБДД Татарстана призывает родителей убирать ключи от транспорта в недоступные для детей места. Вы всегда должны знать, где находится ваш ребенок.