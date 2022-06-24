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Происшествия
24 июня 2022  09:39
Павел Климчак

В Татарстане подросток на мотоцикле сбил 5-летнего ребенка на велосипеде

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Накануне в Зеленодольском районе 14-летний подросток на мотоцикле «Урал», предварительно, сбил 5-летнего велосипедиста. В результате аварии ребенка с различными травмами доставили в ДРКБ.

 

Фото: ГИБДД РТ

Как уточнили в республиканской Госавтоинспекции, подросток взял ключи от мотоцикла без спроса родителей.

 

Фото: ГИБДД РТ

ГИБДД Татарстана призывает родителей убирать ключи от транспорта в недоступные для детей места. Вы всегда должны знать, где находится ваш ребенок.

 

Фото: ГИБДД РТ

 

#мотоцикл #наезд на велосипедиста #подросток
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