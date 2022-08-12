В Татарстане подросток и пожарный спасли тонущего мальчика

Днем на плотине около села Нурлаты двое ребят решили переплыть реку с одного берега на другой – это примерно 80 метров. Один из них переплыл, а второму мальчику сил хватило только до середины реки. Тогда он начал кричать о помощи.

Его услышал 17-летний Ильшат Гимадиев, который тоже отдыхал с друзьями неподалеку. Ни секунды не раздумывая, он бросился в воду, добрался до мальчика и стал удерживать на воде, обхватив его сзади.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В этот же момент на помощь утопающему бросился еще один местный житель – Шаукат Миннулин. Он быстро сел в лодку и за два счета добрался до ребят на воде. Оттуда он подобрал их и дотянул до берега.

Стоит отметить, что Шаукат Миннулин – действующий сотрудник 154-ой пожарно-спасательной части. В пожарной охране он работает седьмой год. После спасения он поговорил с мальчиком и напомнил ему о правилах безопасности на воде.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Все сослуживцы Миннулина отзываются о нем как о настоящем профессионале, добросовестном, ответственном и надежном товарище. Такого же мнения придерживаются родители подростка-героя о своем сыне.

«Кроме Ильшата, у меня в семье подрастают еще два сына, и я надеюсь, что они вырастут такими же смелыми, отзывчивыми людьми, как их старший брат!» – признается Марат Гимадиев.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Родители попавшего в беду мальчика поблагодарили Ильшата и Шауката за оказанную ими помощь. Руководство Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона подготовило документы в адрес МЧС РТ с ходатайством о награждении обоих героев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.