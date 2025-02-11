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Происшествия 11 февраля 2025 11:54

В Татарстане подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

В Татарстане подростки стали чаще страдать психическими расстройствами
Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В Татарстане за последние пять лет наблюдается рост заболеваемости психическими расстройствами у подростков. Об этом на выездном заседании Комитета ГС РТ по социальной политике в Детской республиканской клинической больнице рассказал главный врач больницы Айрат Зиатдинов.

«За последние пять лет наблюдается рост заболеваемости у подростков. Наиболее значимый подьем наблюдается по эндокринным заболеваниям на 36 процентов, новообразования – на 31 процент, психические расстройства – на 29 процентов», - рассказал он.

Также он отметил, что за прошлый год показатель смертности составил 20,8 на 100 тысяч населения. Более 53 процентов случаев детской смертности связаны с внешними причинами, такими как травмы, суициды и отравления.

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