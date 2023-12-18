В Татарстане подросткам запретят находиться в местах, где разрешены табак и кальян

В Татарстане несовершеннолетним запретят находиться в местах, где разрешается курение табака и использование кальянов. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 50-м заседании Госсовета РТ.

«Предлагается ввести запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, где допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов», – рассказала заместитель прокурора РТ Юлия Наумова.

Она уточнила, что такое решение направлено на предотвращение популяризации табака и никотиносодержащей продукции среди детей и подростков.

Законопроект, которым вносятся изменения в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ», внес в парламент прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

За нарушение запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях в 2022 году привлечены к административной ответственности 30 несовершеннолетних, за первое полугодие 2023-го – 11 подростков.

Правонарушения зафиксированы в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также Черемшанском, Елабужском, Лениногорском, Арском, Кукморском и других районах республики.