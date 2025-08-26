news_header_top
Происшествия 26 августа 2025 14:17

В Татарстане подростка обвиняют в вымогательстве денег у друга-инвалида

В Татарстане 17-летнему подростку предъявили обвинение в вымогательстве денежных средств. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, зимой между подростком и его 19-летним знакомым произошел конфликт. Затем парень, угрожая расправой и нанеся приятелю несколько ударов по лицу, стал требовать от него три тысячи рублей. В случае отказа он угрожал распространить компрометирующую информацию.

По данным следствия, подростку было известно, что приятель в силу своего психического состояния не способен защитить себя. В итоге 19-летний парень перевел вымогателю пять тысяч рублей.

Во время расследования уголовного дела 17-летний татарстанец полностью возместил причиненный ущерб. Дело передали в суд.

