В Татарстане подорожали яйца, капуста и бананы, подешевела морковь

За прошедшую неделю, с 17 по 24 октября, в Татарстане подорожал ряд овощей из так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего подорожала капуста белокочанная свежая – на 3,23%, до 17,63 рубля за килограмм, огурцы – на 2,14%, до 84,72 рубля и помидоры – на 1,13%, до 84,61 рубля (в обоих случаях – за килограмм). Также сильно выросли в цене бананы – на 3,11%, до 81,38 рубля за килограмм.

Но больше всего скакнула цена на десяток яиц – на 4,05%, до 67,68 рубля. Также выросли цены на колбасу полукопченую, маргарин и молоко.

При этом за прошедшую неделю подешевели морковь (на 2,51%, до 24,02 рубля за килограмм) и лук репчатый (на 2,06%, до 25,6 рубля за килограмм), а также яблоки (на 1,44%, до 83,76 рубля за килограмм) и смеси сухие молочные для детского питания (на 1,43%, до 966,75 рубля за килограмм). На крупы и мясо цены изменились незначительно.