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В Татарстане подорожали свекла, яблоки и маргарин
За первую неделю апреля в Татарстане более чем на 7% подорожала свекла, на 2,72% — яблоки и на 2,07% — маргарин. Об этом говорят данные статистики Татарстанстата.
Так, килограмм свеклы, по данным на 8 апреля, стоит 46,96 рубля, яблок — 114,34 рубля, маргарина — 234,27 рубля.
В пределах от 1% до 2% выросли цены на морковь, картофель, пшеничную муку, черный байховый чай, сахар, сливочное масло, мясные консервы для детского питания.
И наоборот, за неделю с 1 по 7 апреля в Татарстане на столько же подешевели бананы и белокочанная капуста.
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