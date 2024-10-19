В Татарстане подорожали сливочное масло, молоко и сыр

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За неделю с 7 по 13 октября в Татарстане выросли цены на молочную продукцию. Так, более чем на 1% дороже стали сливочное масло — 877,85 рубля за килограмм, молоко 2,5-3,2% жирности — 92,08 рубля за литр, сметана — 234,05 рубля, творог — 391,12 рубля и различные виды сыров — 693,78 рубля. Информацией поделился Татарстанстат.

Кроме того, на 3,08% за прошедшие семь дней подорожали помидоры — до 133,79 рубля за килограмм, на 1,48% — бананы — до 143,79 рубля, на 1,43% — свинина — до 320,73 рубля. Менее чем на 1% изменились цены на полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, фруктово-ягодные консервы для детского питания, куриные яйца, печенье, черный байховый чай, гречневую крупу и другие.

В то же время некоторые виды продукции, наоборот, подешевели. К примеру, на 4,78% снизилась стоимость столовой свеклы — до 34,83 рубля, на 3,44% — моркови — до 30,58 рубля, на 1,21% — яблок — до 117,64 рубля, на 1,04% — пшена — до 43,8 рубля за килограмм. В пределах 1% снизилась стоимость огурцов, белокочанной капусты, картофеля, вермишели, шлифованного риса, пшеничной муки, овощных консервов для детского питания, сухих молочных смесей, подсолнечного масла.