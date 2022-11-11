В Татарстане подорожали помидоры, свекла и бананы, подешевели рис и лук

За прошедшую неделю, с 31 октября по 7 ноября, в Татарстане подорожал ряд овощей из так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего подорожали помидоры (на 7,43%, до 97,48 рубля за килограмм) и свекла столовая (на 4,46%, до 25,99 рубля за килограмм). Цены на свежие огурцы, капусту белокочанную и картофель практически не изменились, а вот лук репчатый и морковь подешевели – на 1,41% (23,5 рубля за килограмм) и 1,75% (24,86 рубля) соответственно.

Продолжают расти в цене бананы – на 2,43%, до 85,32 рубля за килограмм.

Также на 7 ноября заметно подорожали консервы для детского питания – овощные на 2,28% (до 628,48 рубля за килограмм), фруктово-ягодные – на 1,98% (до 475,46 рубля за килограмм). Выросли цены на замороженную рыбу и черный байховый чай.

При этом за прошедшую неделю подешевели рис шлифованный (на 1,75%, до 90,93 рубля за килограмм), пшеничная мука (на 1,57%, до 43,69 рубля за килограмм), а также вареная колбаса (на 1,06%, до 392,43 рубля за килограмм). На мясо цены изменились незначительно.