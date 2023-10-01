В Татарстане подорожали помидоры и бананы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 18 по 24 сентября в Татарстане подорожали помидоры, бананы и яйца. Об этом говорится в статистке Татарстанстата.

Так, стоимость помидоров изменилась на 7,67% — до 90,14 рубля, а килограмма бананов выросла на 6,25% — до 120,78. Десяток яиц стал стоить на 7,74% больше, или 70,86 рубля. Менее заметный рост показали капуста (+2,45%), черный байховый чай (+1,08%), хлеб (+1,05%) и ряд других товаров.

Однако цены на другую часть товаров, напротив, в прошедшие семь дней снизились. Так, морковь подешевела на 7,55% — до 33,64 рубля, яблоки — на 2,87%, до 109,63 рубля. В пределах 2% снизилась стоимость на свежие огурцы, столовую свеклу, картофель.