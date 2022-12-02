В конце ноября в Татарстане подорожали овощи и подешевело мясо

В Татарстане за период с 21 по 28 ноября увеличились цены на ряд овощей и фруктов, но подешевело свежее мясо. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за неделю подорожали свежие огурцы. Их цена поднялась на 12% — с 102 до 114 рублей за килограмм. Кроме того, на 4% подорожала белокочанная капуста — до 18 рублей за килограмм. На 2,5% выросла стоимость лука и картошки — до 26 и 25 рублей за килограмм соответственно.

Стоимость килограмма бананов за указанную неделю поднялась до 87 рублей, молоко подорожало до 62 рублей за литр, творог — до 349 рублей за килограмм, а цена на муку и гречку увеличилась до 44 и 84 рублей за килограмм соответственно.

Говядина за указанный срок подешевела до 486 рублей за килограмм, свинина — до 276 рублей за килограмм, цена килограмма баранины осталась неизменной — 570 рублей за килограмм, а цена килограмма курицы опустилась до 154 рублей.

За прошедшую неделю также подешевели мясные изделия. Стоимость килограмма сосисок снизилась до 381 рубля за килограмм, полукопченой колбасы — до 502 рублей за килограмм, а вареной колбасы — до 398 рублей за килограмм.