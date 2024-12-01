В Татарстане подорожали огурцы, яйца и сметана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 18 по 24 ноября в Татарстане резко подорожала часть овощей. Так, килограмм огурцов поднялся в цене сразу на 11% — до 154,54 рубля. Это более чем на 15 рублей выше, чем неделей ранее, следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, на 9,75% подорожал картофель — до 40,47 рубля за килограмм, на 8,89% — помидоры — до 180,98 рубля за килограмм. Цена на репчатый лук изменилась на 7,93% — до 40,75 рубля, на белокочанную капусту на 5,75% — до 34,58 рубля.

Повысилась стоимость и других категорий продуктов. К примеру, соль стала стоить на 1,04% больше, куриные яйца — на 1,43%, сметана — на 2,43%, пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности — на 2,77% и 1,68% соответственно.

В то же время часть продуктов, напротив, подешевела. К примеру, на 1,61% снизилась цена вареной колбасы, на 1,85% — фруктово-ягодных консервов для детского питания. В пределах 1% изменилась стоимость яблок, моркови, гречневой крупы, пшеничной муки, мясных консервов для детского питания, полукопченой колбасы и других.