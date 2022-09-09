В Татарстане подорожали куриные яйца и подешевели фрукты и овощи

За неделю с 29 августа по 5 сентября в Татарстане подешевели некоторые фрукты и овощи, однако выросла цена на куриные яйца и подсолнечное масло. Данные об этом приводит Татарстанстат.

Больше всего за указанный период подешевели морковь, картофель и капуста. Так, стоимость одного килограмма моркови опустилась на 12% – с 35 до 31 рубля. Цена одного килограмма капусты и картофеля снизилась на 6% и 8% соответственно — до 18 и 27 рублей за килограмм.

Помидоры за это время подешевели с 68 до 64 рублей за один килограмм, а стоимость репчатого лука снизилась с 40 до 35 рублей. Кроме того, на 2% подешевели яблоки и на 1% – бананы, их цена теперь составляет 101 и 74 рубля за килограмм соответственно.

Больше всего за указанную неделю подорожал десяток куриных яиц — до 61 рубля. Также наблюдается рост цен на подсолнечное масло — до 135 рублей за литр и на сахар — до 71 рубля за килограмм.