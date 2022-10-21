В Татарстане подорожал «борщевой набор» и подешевела гречка

За прошедшую неделю, с 10 по 17 октября, в Татарстане подорожал ряд овощей из так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего подорожал картофель и свекла – до 25 и 26 рублей за килограмм соответственно. Также, на 2% выросла стоимость капусты – с 24 до 25 рублей за килограмм. Помимо этого, на 7% и 5% выросла стоимость помидоров и огурцов, и теперь килограмм этих овощей стоит 84 и 83 рубля соответственно.

При этом, за прошедшую неделю подешевели крупы и фрукты. Так, цена на гречку снизилась на 4% – с 89 до 86 рублей за килограмм, а на рис на 1,5% – с 91 до 90 рублей за килограмм. Кроме того, на 1,5% подешевели яблоки и на 0,5% – бананы. Теперь их стоимость равняется 85 и 79 рублей за килограмм соответственно.