В Татарстане за неделю подорожал «борщевой набор»

В Татарстане за неделю с 7 по 14 ноября этого года выросла цена так называемого «борщевого набора». Информация об этом опубликована Татарстанстатом.

Стоимость моркови, лука и свеклы выросла на 50 копеек за один килограмм. Морковь подорожала с 23,5 до 24 рублей, репчатый лук с 25 до 25,5 рубля, а свекла с 26 до 26,5 рубля за килограмм.

Кроме того, на 1% поднялась цена на картофель – до 24,5 рубля и на говядину – до 486 рублей за килограмм. Стоит отметить, что резкий скачок цен наблюдается у огурцов и помидоров. Помидоры подорожали на почти на 12% – до 109 рублей за килограмм, а огурцы на 9% – до 93 рублей за килограмм.

Несмотря на рост стоимости овощей, на ряд других продуктов наблюдается снижение цен. Больше всего за неделю подешевело подсолнечное масло – до 127 рублей за литр и гречневая крупа – до 83,5 рубля за килограмм.