В Татарстане подорожал бензин и дизельное топливо

За прошедшую неделю с 12 по 19 сентября в Татарстане наблюдался рост цен на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на дизельное топливо. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Согласно статистике, средняя стоимость АИ-92 выросла на 1 копейку — до 45,93 рубля за литр, а бензин АИ-95 подорожал на 8 копеек — до 49,42 рубля за литр.

Дизельное топливо за указанную неделю выросло в цене на 11 копеек. Таким образом, литр дизеля вырос в цене с 52,62 до 52,73 рубля.

При этом стоимость бензина АИ-98 и выше за указанную неделю осталась на прежнем уровне — 52,4 рубля за литр.

Стоит отметить, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 сейчас всё еще дешевле, чем в начале 2022 года. АИ-92 в конце декабря стоил 45,98 рубля за литр, а АИ-95 — 49,51 рубля.