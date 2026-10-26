В Татарстане подключили к связи и интернету более 35 тысяч сельчан

Свыше 35 тысяч жителей села получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету МегаФона. Сеть оператора охватила сёла, посёлки и деревни с населением от 40 до 1000 человек, сообщает Минцифры РТ.

Покрытие появилось на объектах связи, построенных за счёт федерального бюджета по программе «Устранение цифрового неравенства» и нацпроекту «Экономика данных». Работы прошли при поддержке Министерства цифрового развития РТ.

Технические специалисты расширили покрытие 4G в 131 малом населённом пункте, расположенном в 39 районах республики. При этом максимальное число таких поселений пришлось на Кукморский, Мамадышский, Тетюшский, Высокогорский и Апастовский районы.

«Мы продолжаем развивать сеть в деревнях и селах республики. Федеральные программы стали для нас важной помощью в этой работе, ведь они позволяют проводить связь в самые малые населенные пункты. Например, в деревне Клетни проживает менее 50 человек, а в таких поселениях, как Бикасаз, Кукче-Верези, Байтеряково, Мурза Берлибаш, Черки-Дюртиле, Починок Сосна, Бикнарат и Димитарлау, численность жителей не превышает 200 человек», – прокомментировал Валерий Борунов, директор МегаФона в Татарстане.

Инженеры задействовали в локациях средний диапазон частот и обеспечили скорость загрузки мобильных данных до 50 Мбит/с. Такое решение позволяет смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжёлые файлы и при необходимости учиться и работать удалённо.

В Татарстане абоненты в сельской местности уже сравнялись по мобильному трафику с горожанами. Одному пользователю здесь в среднем необходимо порядка 25–27 Гбайт в месяц. Рекорд по объёму интернет-данных на человека удерживают как раз отдалённые деревни с немногочисленным населением.