В Татарстане подготовят проект «Дни национального единства в муниципальных районах»

Дни национального единства в районах Татарстана планируют провести в Год национальных культур и традиций. Проект, предложенный Домом дружбы народов РТ, поддержал глава парламента, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на заседании в Казани.

«Масштабный проект, который хотим реализовать в Татарстане, призван сделать доступными те вещи, которые сегодня готовы представить Ассамблея народов и Дом дружбы народов, опираясь на районные отделения и центры. С названием проекта можно еще подумать – “Дни культурного многообразия” или “Мы – вместе, мы – едины”», – сказал директор Дома дружбы народов РТ Ирек Шарипов.

Проект включает посещение в районах объектов национального и культурного назначения, знакомство с местными национально-культурными объединениями, а также проведение в этот день расширенного заседания президиума Совета Ассамблеи народов РТ совместно с местным отделением партии «Единая Россия», представителями министерств и ведомств, отметил спикер.

Кроме того, запланированы практические семинары, круглые столы, консультации и личный прием граждан депутатами, юристами, специалистами ассамблеи, руководителями национально-культурных автономий.

«Проект имеет и культурно-просветительскую часть – это урок дружбы и согласия в рамках “Пушкинской карты” для подростков и молодежи, проведение лекций и бесед, формирующих чувство патриотизма», – подчеркнул Шарипов.

Он добавил, что в рамках проекта также будет разработана концертная программа «Мы вместе – Без бергэ».

Мухаметшин сообщил, что для реализации проекта «Дни национального единства в муниципальных районах Татарстана» будет создан оргкомитет. «Новый проект подготовили вместе с министерствами культуры, образования, молодежи. Я переговорил с председателем Совета муниципальных образований, это востребовано. Нам нужно районы и города объехать, встретиться с жителями, в школах побывать, пообщаться с молодежью. Мы от этого и сами обогатимся», – заявил он.