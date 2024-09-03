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В Татарстане подготовят дороги к зимнему сезону
В Татарстане стартовала подготовка автомобильных и железных дорог к зимнему сезону 2024/25 года. Соответствующее постановление размещено на сайте правовой информации республики.
До 16 сентября Миндортрансу Татарстана поручили создать комплекс по подготовке автодорог общего пользования. До 1 ноября в содействии с другими ведомствами необходимо скорректировать оперативный план «Буран».
Минздрав республики должен обеспечить готовность медучреждений к действиям по оказанию первой медпомощи гражданам, изолированным из-за аварий и заносов.
Главам районов порекомендовали заключить контракты на уборку дорог, а также подготовить дорожно-коммунальные службы к работе зимой до 1 октября.
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