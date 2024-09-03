news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 сентября 2024 16:55

В Татарстане подготовят дороги к зимнему сезону

Скопировать ссылку

В Татарстане стартовала подготовка автомобильных и железных дорог к зимнему сезону 2024/25 года. Соответствующее постановление размещено на сайте правовой информации республики.

До 16 сентября Миндортрансу Татарстана поручили создать комплекс по подготовке автодорог общего пользования. До 1 ноября в содействии с другими ведомствами необходимо скорректировать оперативный план «Буран».

Минздрав республики должен обеспечить готовность медучреждений к действиям по оказанию первой медпомощи гражданам, изолированным из-за аварий и заносов.

Главам районов порекомендовали заключить контракты на уборку дорог, а также подготовить дорожно-коммунальные службы к работе зимой до 1 октября.

#Татарстан #дороги #постановление Кабмина РТ #зима
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100