В Татарстане подготовят дороги к зимнему сезону

В Татарстане стартовала подготовка автомобильных и железных дорог к зимнему сезону 2024/25 года. Соответствующее постановление размещено на сайте правовой информации республики.

До 16 сентября Миндортрансу Татарстана поручили создать комплекс по подготовке автодорог общего пользования. До 1 ноября в содействии с другими ведомствами необходимо скорректировать оперативный план «Буран».

Минздрав республики должен обеспечить готовность медучреждений к действиям по оказанию первой медпомощи гражданам, изолированным из-за аварий и заносов.

Главам районов порекомендовали заключить контракты на уборку дорог, а также подготовить дорожно-коммунальные службы к работе зимой до 1 октября.