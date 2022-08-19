Шесть районов Татарстана полностью выполнили план по заготовке семян озимых культур

В Татарстане подготовлено 81,6 тыс. тонн семян озимых зерновых культур, что составляет 66% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«99% этих семян – из переходящего фонда. Посевные качества проверены у 74% семян, при этом 99% от проверенного объема семян являются кондиционными», – рассказал заместитель руководителя Россельхозцентра по РТ Рафис Хабибуллин.

В Ютазинском, Буинском, Муслюмовском, Заинском, Сармановском и Бавлинском районах обеспеченность семенами озимых культур под урожай следующего года превысила 100%. При этом в Менделеевском, Апастовском, Агрызском, Спасском, Нурлатском, Пестречинском, Чистопольском и Черемшанском районах для посева имеется менее 40% семян.

В республике идет формирование партий семян из урожая 2022 года. В ближайшее время специалисты районных отделов Россельхозцентра начнут проверку их посевных качеств.