В Татарстане подготовили ко второму чтению законопроект о запрете продажи вейпов

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В Татарстане подготовили ко второму чтению законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Документ рассмотрели на выездном заседании профильного комитета Госсовета республики в казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева.

Законопроект приняли в первом чтении 19 октября на 25-м заседании Государственного Совета Татарстана. Его обсуждали с участием представителей непарламентских партий, молодежного сообщества, системы здравоохранения, образовательных организаций, а также экспертного и родительского сообществ.

Поправки к документу принимались до 27 октября.

Председатель профильного комитета Рягат Хусаинов отметил, что основная цель инициативы – защитить молодежь от никотиновой зависимости.

«Мы ставим задачу оградить молодежь от приобщения к никотиновой зависимости, навязываемой под видом "модного" и "безопасного" продукта, каким он не является», – подчеркнул он.

По словам Хусаинова, при подготовке законопроекта депутаты рассмотрели в том числе обращения противников запрета, однако приоритетом остается защита здоровья граждан. Республика также учитывает опыт регионов, уже введших аналогичные ограничения.