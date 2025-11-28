news_header_top
Общество 28 ноября 2025 10:32

В Татарстане подготовили два участка для досрочных выборов в парламент Киргизии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В воскресенье в Киргизии пройдут досрочные выборы депутатов местного парламента, и граждане этой республики смогут проголосовать, находясь за границей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Впервые в 27 регионах России для участия в выборах в Жогорку Кенеш будет открыто 40 избирательных участков. Они разместятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и других городах, что делает эту кампанию крупнейшей зарубежной избирательной инициативой, реализуемой на территории РФ.

Такая поддержка рассматривается как важная часть международного сотрудничества двух стран в сфере избирательных процессов.

В Татарстане 30 ноября будет работать два участка: в Казани – в торгово-офисном центре «Сувар Плаза» на улице Спартаковской, 6, и в Набережных Челнах – в Доме дружбы народов «Родник» на улице Шамиля Усманова, 5.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев напомнил, что российская избирательная система стабильно оказывает содействие партнерам из зарубежных государств при организации голосования. Он отметил, что республика уже имеет успешный опыт взаимодействия с Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Абхазией, и подчеркнул значимость такой работы, назвав ее ответственной и важной.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября. Голосование на территории России будет проходить с 8:00 до 20:00.

