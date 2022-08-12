В Татарстане подешевело дизельное топливо, цены на бензин остались без изменений

Средняя цена одного литра дизельного топлива в Татарстане с 1 по 8 августа этого года снизилась на 3 копейки – до 52,25 рубля. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 за указанный период осталась на прежнем уровне. Так, средняя цена за литр АИ-92 составила 45,9 рубля, АИ-95 – 49,3 рубля, АИ-98 – 59,3.

С начала 2022 года бензин АИ-92 подешевел на 0,2%, а АИ-95 – на 0,4%. Стоимость АИ-98 и дизельного топлива с конца прошлого года увеличилась на 2,5%.