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В Татарстане подешевело дизельное топливо
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В Татарстане за неделю с 6 по 13 марта цены на дизельное топливо снизились на 7 копеек за литр – с 54,67 до 54,6 рубля. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.
При этом цены на бензины всех марок остались на прежнем уровне: АИ-92 стоит 45,98 за литр, АИ-95 – 49,53 рубля за литр, а АИ-98 и выше – 60,77 рубля за один литр.
Отметим, что дизельное топливо подешевело во второй раз за год. До этого оно дешевело в феврале и только на 1 копейку.
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