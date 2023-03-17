В Татарстане подешевело дизельное топливо

В Татарстане за неделю с 6 по 13 марта цены на дизельное топливо снизились на 7 копеек за литр – с 54,67 до 54,6 рубля. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

При этом цены на бензины всех марок остались на прежнем уровне: АИ-92 стоит 45,98 за литр, АИ-95 – 49,53 рубля за литр, а АИ-98 и выше – 60,77 рубля за один литр.

Отметим, что дизельное топливо подешевело во второй раз за год. До этого оно дешевело в феврале и только на 1 копейку.