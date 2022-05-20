В Татарстане подешевели яйца, капуста и огурцы

За прошедшую неделю, с 6 по 13 мая, в Татарстане снизились цены на ряд продовольственных товаров. Такие данные приводит Татарстанстат.

Больше всего снизились цены на куриные яйца. За указанный период они подешевели на 5% – с 77 до 73 рублей за десяток. Кроме того, на 4% уменьшилась цена на капусту – с 75 до 72 рублей за килограмм и на 3% снизилась стоимостьогурцов – с 134 до 131 рубля за килограмм.

Свекла за указанный период подешевела на 2 рубля и теперь стоит 69 рубля за килограмм. Также на два рубля снизилась стоимость помидоров – до 188 рублей за килограмм. Вареная колбаса подешевела на 2 рубля за килорамм – до 400 рублей.

Картофель же, наоборот, подорожал сильнее всего – на 3,3% – до 56 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину – на 1% – до 464 рублей за килограмм, на пшено (1,5% – до 50 рублей за килограмм) и рис (1,2% – до 91 рубля за килограмм).

На 1,5% подорожали макароны – до 74 рублей за килограмм и на 1,2% – репчатый лук – до 53 рублей за килограмм. Алкоголь за это же время подорожал на 0,5% – до 598 рублей за литр.