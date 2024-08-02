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В Татарстане подешевели яйца и огурцы
В Татарстане в период с 22 по 29 июля 2024 года на 4,03 рубля стали дешевле куриные яйца. «Десяток», по данным Татарстанстата, в республике теперь в среднем стоит 97,42 рубля.
Ощутимо подешевели в Татарстане и свекла – до 56,28 рубля за кг (-4,42 рубля), а также огурцы – до 91,23 рубля за кг (-14,42 рубля). Ценник на помидоры стал меньше на 4,29 рубля – до 157,8 рубля. Снизилась цена даже на бананы – до 146,91 рубля (-2,51 рубля).
Еще в республике на 1,87 рубля подешевела свинина. Теперь она стоит 296,99 рублей за кг. Дешевле на 11,3 рубля стали и консервы мясные для детского питания (1024,89 рубля за кг), а рыба мороженная упала в цене до 248,67 рубля за «кило» (-1,46 рубля).
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