В Татарстане подешевели рис, гречка и пшено

В Татарстане с 12 по 19 декабря снизились цены на крупы, а именно на гречку, рис и пшено, но подорожали овощи. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за неделю подешевела гречневая крупа. Ее стоимость снизилась на 1,5% – с 83,2 до 82 рубля за килограмм. Пшено за это время подешевело на 1,3% – с 43,5 до 42,9 рубля за килограмм, а цена риса опустилась до 89,7 рубля.

Помимо этого, подешевели мука, соль и сахар. Стоимость килограмма муки составила 43 рубля, сахара – 60 рублей, а соли – 14 рублей.

При этом за эти семь дней подорожали огурцы, картофель и лук. Огурцы выросли в цене сразу на 5,5%, до 149 рублей за килограмм, лук на 9% – до 29 рублей за килограмм, а картофель подорожал на 4,7% – до 27,5 рубля за килограмм.