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В Татарстане подешевели помидоры и капуста, но подорожало мясо
Стоимость свежих помидоров в Татарстане снизилась более чем на 9% — до 82,97 рубля. Также в тройку подешевевших продуктов попали белокочанная капуста — минус 8,87% и картофель — минус 8,36%. По информации на 21 августа, они стоили 44,79 и 31,98 рубля за килограмм соответственно.
По данным Татарстанстата, за прошедшие семь дней также подешевели морковь — до 49,75 рубля, репчатый лук — до 41,7 рубля, столовая свекла — до 35,8 рубля.
Из мясной продукции незначительно подешевели сардельки и сосиски, из молочной — масло и маргарин, творог и сыры.
Напротив, сильнее всего подорожала свинина — +3,78%, или 10,66 рубля, — до 287,79 рубля. Куры, кроме окорочков, выросли в цене на 4,46 рубля — до 189,6, вареная колбаса — на 9,89 рубля — до 383,81 рубля за килограмм.
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