В Татарстане подешевели овощи, яйца и творог

За прошедшую неделю, с 13 по 20 мая, в Татарстане наблюдается снижение стоимости ряда продовольственных товаров, согласно данным Татарстанстата.

Наибольшее снижение цен отмечается у капусты, свежих огурцов и помидоров. Так, капуста за указанный период подешевела на 8% и теперь цена одного килограмма равняется 66 рублям. Огурцы и помидоры за это время упали в цене на 6,5% и 4,5% соответственно — с 130 до 122 рублей и с 188 до 180 рублей за килограмм.

Помимо этого, на 5% снизилась стоимость десятка куриных яиц — с 73 до 69 рублей. Творог за это же время упал в цене на 1,1% — с 350 до 346 рублей за килограмм, а морковь подешевела на 3% — с 69 до 66 рублей.

Фрукты за указанную неделю, наоборот, выросли в цене. Так, яблоки подорожали с 117 рублей до 121 рубля за килограмм, а бананы — с 110 до 112 рублей. Кроме того, на 16 рублей за килограмм выросла цена на черный чай – до 1 047 рублей, а также на сосиски — с 377 до 380 рублей.