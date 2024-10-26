В Татарстане подешевели огурцы и яблоки, но подорожали сметана и маргарин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 14 по 21 октября в Татарстане почти на 2 рубля подешевели яблоки. Их стоимость составила 116,06 рубля за килограмм, говорится в статистике Татарстанстата.

Кроме того, на 2,2 рубля снизилась стоимость свежих огурцов, до 103,54 рубля; почти на рубль — моркови, до 29,61 рубля; на 1,02 рубля — столовой свеклы, до 33,8 рубля. Кроме того, подешевели белокочанная капуста, овощные и мясные консервы для детского питания, сосиски и сардельки, вареная колбаса, сухие молочные детские смеси и другие.

В то же время за прошедшие семь дней некоторые продукты увеличились в цене. Так, почти на 2% стали дороже помидоры — 136,12 рубля за килограмм, на 1,46% — фруктово-ягодные консервы для детского питания — 518,68 рубля, на 1,74% — сметана — до 238,09 рубля, на 1,77% — маргарин, до 226,57 рубля. Менее чем на 1% изменилась стоимость водки, ржаного и пшеничного хлеба, черного байхового чая, творога, подсолнечного масла и ряда других товаров.