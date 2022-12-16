В Татарстане подешевели мясо и молочка, но подорожали овощи

В Татарстане за период с 5 по 12 декабря снизились цены на мясную и молочную продукцию, но подорожали овощи. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за неделю подешевели сметана, сыр и детские мясные консервы. Так, стоимость килограмма сметаны опустилась с 211 до 208 рублей, сыра — с 654 до 645 рублей, а детских мясных консервов — с 320 до 306 рублей за килограмм.

Помимо этого, на один рубль за килограмм подешевели свинина, курятина и баранина — до 278, 154 и 570 рублей соответственно. Снижение цен также коснулось молока, до 87 рублей за литр, и вареной колбасы, до 400 рублей за килограмм.

При этом за эти семь дней подорожали огурцы, помидоры и свекла. Огурцы выросли в цене сразу на 8%, до 141 рубля за килограмм, а помидоры и свекла подорожали на 3% — до 123 и 28 рублей за килограмм соответственно.