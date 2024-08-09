В Татарстане подешевели куриные яйца и помидоры, но подорожала мука

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На прошлой неделе в Татарстане на 3,3% снизилась цена на куриные яйца. По данным на 5 августа, они стоили 94,23 рубля за десяток. Статистикой цен на продовольственные товары поделился Татарстанстат.

Кроме того, чуть более чем на 5% подешевели помидоры — до 149,84 рубля за килограмм. Огурцы с 91,23 рубля снизились в цене до 89,72, а столовая свекла — с 56,28 рубля до 53,73. Также в меньшую сторону изменились цены на бананы, яблоки, морковь, репчатый лук, картофель, гречневую крупу, пшено, рис шлифованный и другие продовольственные товары.

Однако ряд продуктов, наоборот, стал дороже. Так, на 1,09% повысились цены на сливочное масло, до 762,32 рубля за килограмм, на 2,35% — на фруктово-ягодные консервы для детского питания, или до 500,02 рубля, на 1,83% — на пшеничную муку, до 41,87 рубля, на 1% — на макаронные иделия из муки высшего сорта, 69,71 рубля.