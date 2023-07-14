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В Татарстане назвали продукты, которые за неделю резко упали или выросли в цене
В Татарстане за неделю, с 3 по 10 июля, снизились цены на крупы и большую часть так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликовал Татарстанстат.
Согласно статистике, за неделю репчатый лук подешевел на 5,5% – с 61 до 58 рублей за килограмм. Также, снизились цены на свеклу и морковь – до 47 и 65 рублей за килограмм соответственно. При этом картофель и капуста подорожали до 44 и 53 рублей за килограмм.
Среди круп больше всего подешевела гречка – до 59 рублей за килограмм. Цены на пшено снизились до 42 рублей за килограмм, а на рис – до 93,5 рублей за килограмм.
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