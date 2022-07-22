В Татарстане подешевели картофель и капуста

В Татарстане за неделю, с 8 по 15 июля, на 7% подешевели картофель и капуста. Такие данные приводит Татарстанстат.

Согласно данным статистического ведомства, картофель за указанный период подешевел с 49 до 46 рублей за один килограмм, а цена одного килограмма капусты снизилась с 31 до 29 рублей.

Стоимость помидоров за это же время уменьшилась на 4% — до 93 рублей за килограмм, а бананы подешевели на 3,5% и теперь стоят 91 рубль за килограмм. Цена одного килограмма моркови и гречневой крупы снизилась на 3% — до 57 и 111 рублей соответственно.

Рис за указанную неделю подорожал сильнее всего — на 1%, до 99 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину — до 480 рублей за килограмм и на огурцы — до 81 рубля за килограмм.