В Татарстане подешевели капуста, помидоры и сахарный песок

За прошедшую неделю, с 10 по 17 июня, в Татарстане снизились цены на ряд продовольственных товаров. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Больше всего подешевела капуста. За указанный период ценник уменьшился на 10% — с 61 до 55 рублей за килограмм. Кроме того, на 7% уменьшилась цена на свежие помидоры — с 130 до 120 рублей за килограмм.

Картофель и сахарный песок за это же время подешевели на 3%. Килограмм картошки теперь стоит 67 рублей, а килограмм сахара — 77 рублей. Цена одного килограмма бананов и моркови снизилась на 2% — до 105 и 61 рубля за килограмм соответственно.

Огурцы за неделю подорожали сильнее всего — на 7%, до 82 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину — до 471 рубля за килограмм, на рис и яблоки – до 95 и 127 рублей соответственно.