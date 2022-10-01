В Татарстане подешевели гречка и рис

За неделю с 19 по 26 сентября в Татарстане на 4% подешевела гречневая крупа и на 3% – рис. Соответствующие данные приводит Татарстанстат.

Таким образом цена килограмма гречки снизилась со 101 до 97 рублей, а стоимость килограмма риса опустилась с 95 до 92 рублей.

При этом в республике растут цены на свежие огурцы, однако остальные фрукты и овощи, за исключением помидоров и бананов, продолжали дешеветь.

Так, цена одного килограмма огурцов выросла 6,5% — с 70 до 74 рублей. Кроме того, повысилась стоимость свежих помидоров — до 65,5 рубля и бананов — до 75 рублей за килограмм.

Стоимость яблок опустилась до 91 рубля за килограмм, репчатого лука – до 26 рублей за килограмм, а капусты до 16 рублей за килограмм.