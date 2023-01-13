В Татарстане подешевели говядина, рыба и чай, но взлетели в цене огурцы и помидоры

За прошедшие две недели, с 26 декабря по 9 января, в Татарстане подешевели говядина, замороженная рыба и черный чай, однако сильно выросли цены на свежие огурцы и помидоры. Соответствующие данные опубликованы Татарстанстатом.

Больше всего за указанное время подешевел черный чай – с 1040 до 933 рублей за килограмм. Стоимость килограмма говядины снизилась на 5 рублей – с 486 до 481. Рыба же подешевела на 24 рубля – с 220 до 196 рублей за килограмм.

При этом сильно подорожали свежие огурцы – с 147 до 183 рублей за килограмм. Помидоры за это же время выросли в цене на 20 рублей – со 123 до 143 рублей за килограмм. Стоимость остальных овощей, к примеру лука, картофеля, свеклы, моркови и капусты, изменилась меньше чем на рубль в ту или иную сторону.