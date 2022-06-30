В Татарстане подешевели фрукты, овощи и сахарный песок

В Татарстане за неделю с 17 по 24 июня зафиксировано снижение цен на некоторые виды фруктов и овощей, а также на сахарный песок. Такие данные приводит Татарстанстат.

Больше всего за указанный период подешевела капуста: цена на нее опустилась сразу на 15% — с 55 до 47 рублей за килограмм. Кроме того, на 7% уменьшилась стоимость свежих помидоров — с 120 до 112 рублей за килограмм.

Картофель за это же время подешевел на 6% и теперь стоит 63 рубля за килограмм, а стоимость сахарного песка снизилась на 4% — до 74 рублей за килограмм. Цена одного килограмма яблок и огурцов уменьшилась на 2% — до 124 и 80 рублей соответственно. Бананы упали в цене на 3% — до 102 рублей за килограмм, а килограмм моркови стал стоить на 2% меньше — 60 рублей за килограмм.

Замороженная рыба за указанную неделю подорожала сильнее всего — на 1,3%, до 220 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину до 474 рублей за килограмм, на рис и хлеб — до 96 и 60 рублей соответственно.