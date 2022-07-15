В Татарстане подешевели фрукты, овощи и гречка

В Татарстане за неделю с 1 по 8 июля снизились цены на ряд овощей и фруктов, а также на сахарный песок и гречку. Такие данные приводит Татарстанстат.

Согласно данным статистического ведомства, сильнее всего за это время подешевела капуста: ее стоимость уменьшилась на 17% — с 37 до 31 рубля за килограмм. Кроме того, на 10% снизилась цена картофеля — с 54 до 49 рублей за килограмм.

Стоимость помидоров за это же время уменьшилась на 7% — до 97 рублей за килограмм, а бананы подешевели на 3% и теперь стоят 94 рубля за килограмм. Цена одного килограмма сахарного песка и гречневой крупы снизилась на 1,5% — до 70 и 114 рублей соответственно.

Морковь за указанную неделю подорожала сильнее всего — на 1,5%, до 58 рублей за килограмм. Также наблюдается рост цен на говядину — до 478 рублей за килограмм и на рис — до 98 рублей за килограмм.