В Татарстане подешевел лук и подорожали помидоры с огурцами

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Лук репчатый, мясные консервы для детского питания, картофель, молоко 2,5% жирности и подсолнечное масло составили пятерку наиболее подешевевших товаров в период с 24 по 30 июля. Об уровне потребительских цен на предыдущей неделе рассказал Татарстанстат.

Так, стоимость лука снизилась на 4,67% — до 51,11 рубля, консервов — на 2,08% за килограмм, до 991,88 рубля, картофеля — на 2,01%, до 42,59 рубля. Молоко 2,5% жирности подешевело на 1,56%, а масло — на 1,22%.

Далее следуют баранина, сосиски и сардельки, полукопченая колбаса, сливочное масло, маргарин и ряд других товаров.

Напротив, больше всего поднялись цены на бананы — на 4,32%, яблоки — на 3,72%, помидоры — 3,05%, огурцы — 2,27% и сухие детские молочные смеси — 2,2%.