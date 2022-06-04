В Татарстане подешевел бензин АИ-95 и дизельное топливо

В Казани за прошедшую неделю, с 20 по 27 мая, снизилась стоимость бензина марки АИ-95, а также стала ниже цена на дизельное топливо. Это следует из информации, опубликованной Татарстанстатом.

Согласно данным статистического ведомства, средняя цена за литр бензина АИ-95 за указанный период снизилась на 1 копейку за литр и стала равна 49,3 рубля. Дизельное топливо за это время подешевело на 6 копеек, до 52,3 рубля за литр.

Средние цены на бензин АИ-92 и АИ-98 за неделю остались на прежнем уровне. Литр бензина этих марок обходится автолюбителям в 45,9 и 59,2 рубля за литр топлива соответственно.