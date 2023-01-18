Поддержку личных подсобных хозяйств в Татарстане увеличат на 110 млн рублей

В Татарстане в этом году на субсидии личным подсобным хозяйствам из бюджета республики выделят на 110 млн рублей больше. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Важная статья — субсидии личным подсобным хозяйствам. В прошлом году направлено 426 млн рублей, в этом году поддержка увеличится на 110 млн рублей и составит 536 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Хозяйства смогут получить субсидии на содержание коров и коз, кобыл старше трех лет, а также на приобретение товарного и племенного поголовья нетелей. Кроме того, увеличится объем субсидий на строительство мини-ферм — с 80 млн рублей до 100 млн. Возобновится субсидирование приобретения молодняка птицы: на эти цели в региональном бюджете предусмотрено 70 млн рублей.

Зяббаров отметил, что в этом году также предусмотрена поддержка малых форм хозяйствования с федеральным софинансированием в сумме 575,6 млн рублей. Это на 349,5 млн рублей меньше, чем в прошлом году.

Министр пояснил, что уменьшение стимулирующий субсидии связано с новой методикой расчета, которая теперь включает фактический объем продукции, произведенной крестьянско-фермерским хозяйством, а не плановое создание рабочих мест и количество грантополучателей. «При этом лимиты компенсирующей субсидии увеличены на 142 млн рублей», — подчеркнул глава Минсельхозпрода.