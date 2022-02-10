В Татарстане поддержат проекты по газозаправочным станциям с инвестициями в 70 млн рублей

В Татарстане поддержат инвестиционные проекты по созданию автозаправочных станций, работающих на сжиженном природном газе, с объемом инвестиций не менее 70 млн рублей. Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон о Земельном кодексе, приняли депутаты на 29-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект направлен на стимулирование реализации инвестиционных проектов по созданию стационарных автомобильных заправочных станций публичного доступа по заправке транспортных средств сжиженным природным газом», – рассказал заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Игорь Сапунов.

По его словам, с 2013 года количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, увеличилось с 509 до 11 132, а число автогазозаправочных станций — с 11 до 38 единиц. Кроме того, с прошлого года в республике эксплуатируются две криогенные автозаправочные станции.

«Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные итоги, рынок газомоторного топлива в Татарстане имеет значительный потенциал для роста. Для его развития требуется принятие мер, направленных на стимулирование строительства стационарных автомобильных газозаправочных станций публичного доступа», – подчеркнул докладчик.

Сапунов отметил, что Земельным кодексом РТ регламентируется порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.

Законопроектом предлагается дополнить изменения новым критерием, заключающимся в реализации инвестпроекта, предусматривающего строительство стационарной автомобильной станции по заправке компримированным и сжиженным природным газом, при условии обеспечения объема инвестиций не менее 70 млн рублей.

«Данная сумма принята как минимальный размер объема инвестиций, – уточнил докладчик. – Предлагаемые изменения будут способствовать развитию газозаправочной инфраструктуры и рынка газомоторного топлива на территории республики».