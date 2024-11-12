В Татарстане поддержат грантами учреждения молодежной политики

В Татарстане проводится грантовый конкурс на 50 млн рублей для районных учреждений молодежной политики. Сегодня в Минмолодежи РТ состоялась очная защита проектов — заявлено 90 инициатив из 40 районов на сумму 111 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе молодежного ведомства РТ.

Из этого числа будут отобраны наиболее эффективные и полезные проекты для татарстанской молодежи. Их реализация запланирована на 2025 год.

В министерстве отметили, что грантовая поддержка направлена на создание возможностей для молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование». Как напомнил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков, работа в этом направлении ведется при поддержке Раиса республики Рустама Минниаханова.

«Вот уже четвертый год подряд проводим грантовый конкурс. Это дополнительная, очень значимая поддержка наших учреждений молодежной политики на местах. Особое внимание уделяется проектам, направленным на самореализацию молодежи в сельской местности, патриотическое воспитание, сохранение семейных ценностей, работу с подростками, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — заявил министр.

Среди конкурсантов, к примеру, Молодежный (подростковый) клуб Верхнеуслонского района. Его участники планируют организовать экспедицию поискового отряда «Совесть памяти» на место одного из самых ожесточенных сражений за Невский пятачок.

Участники из Мамадышского района хотят реализовать проект по обучению сельской молодежи социальному проектированию, а из Сабинского района — провести мероприятия для семей участников специальной военной операции. В Кукморском районе планируется проведение республиканского добровольческого форума с приглашением соседних районов на базе лагеря «Сосенка».

По данным Минмолодежи РТ, обладатели грантов станут известны в конце ноября. В 2023 году были поддержаны 70 проектов из 37 городов и районов республики.