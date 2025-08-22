В Татарстане поддержали 18 инновационных проектов на 1,1 млрд рублей

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (ИВФ РТ) в первом полугодии 2025 года поддержал 18 перспективных проектов на общую сумму 1,1 млрд рублей, что почти на 270 млн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ИВФ РТ.

Для оценки инвестиционного потенциала фонд проанализировал 1 098 проектов, из которых были отобраны 18 для финансирования по программам поддержки, включая Университетскую стартап-студию, Фонд «Лобачевский» и Фонд развития промышленности. Среди поддержанных проектов – разработки с опытными образцами и патентами, включая сеть умных пешеходных переходов (650 комплексов в 55 городах России) и устройства для самостоятельных внутримышечных инъекций (более 1 тыс. проданных единиц).

Портфель профинансированных проектов охватил ключевые отрасли: медицина – 37,5%, приборостроение – 25%, искусственный интеллект – 12,5%, промышленность – 12,5%, энергетика – 6,25%, автомобилестроение – 6,25%.

Особое внимание уделялось вовлечению студентов, преподавателей и исследователей в технологическое предпринимательство. Совместно с Университетской стартап-студией и Университетским венчурным фондом «Лобачевский» за полугодие удалось профинансировать 13 стартапов на сумму 55,9 млн рублей – это на 6,9 млн больше, чем годом ранее.

Развитию инновационной экосистемы способствовали технологические и стратегические мероприятия фонда при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Одним из ключевых событий стал XIX Российский венчурный форум – 2025, который собрал около 5 тысяч участников, 150 стартапов, 265 спикеров из 9 стран и 71 мероприятие.

Также, значимым шагом стал запуск Программы поддержки инновационных проектов в области агротехнологий и биотехнологий совместно с Минсельхозом РФ и РТ.

Фонд реализовал ряд инициатив по развитию дочерних структур: под управлением ООО «Унипарк» находятся 16 промышленных парков, число резидентов которых выросло до 185, а Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем привлек 15 резидентов. За время работы Фонда целевого капитала Республики Татарстан сформировано 3 целевых капитала на общую сумму свыше 16 млн рублей, прибыль планируется направить на частичное финансирование республиканского конкурса «Инновация года» и конкурса «Научный прорыв».