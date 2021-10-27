В Татарстане под урожай 2022 года высеяно 105,9 тыс. тонн семян озимых культур

В Татарстане завершился сев озимых культур под урожай 2022 года, всего высеяно 105,9 тыс. тонн семян на площади 461,3 тыс. гектаров. Семенами высших репродукций засеяно 82% площадей. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин

«Доля семян, проверенных специалистами нашего филиала, составляет 98,7%, или 104,6 тыс. тонн. Из этого объема 104,4 тыс. тонн, или 99,8%, — кондиционные семена», — пояснил Хабибуллин.

По его словам, среди озимых культур лидирующее место по площади занимает озимая пшеница — этой культурой засеяно 353,15 тыс. гектаров, или 76,5% от общей площади озимых в республике. Озимая рожь высеяна на 105,68 тыс. гектаров, что составляет 22,9%. Тритикале озимая заняла 2,16 тыс. гектаров (0,5%), ячмень озимый высеян на 0,3 тыс. гектаров (0,1%). Озимым рыжиком засеяна площадь в 9,2 тыс. гектаров — примерно на 37% больше, чем в 2020 году, что связано с увеличением спроса на сырье для производства растительных масел.

По сравнению с предыдущим годом доля площадей, на которых высеяны оригинальные семена, уменьшилась на 3% и составила 9%, отметили в учреждении.

«В республике ведется учет площадей, засеянных семенами высших репродукций, к которым обычно относят оригинальные, элитные и репродукционные семена. Всего семенами высших репродукций засеяно 379,8 тыс. гектаров, или 82% от общей площади озимых культур», — отметил Хабибуллин.

Кроме того, специалист объяснил, что этот высокий показатель характеризует темпы сортосмены и сортообновления семян в Татарстане. По его словам, он свидетельствует об эффективной работе семеноводческих хозяйств республики.