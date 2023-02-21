В Татарстане под суд пойдут трое аферистов, похитивших у пожилых людей почти 3 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев ближнего зарубежья, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в августе 2021 года в течение нескольких дней в отношении пожилых жителей Татарстана было совершено 11 преступлений. Аферисты действовали по одной схеме, выманивая у пенсионеров деньги под предлогом попавшего в беду родственника. Ущерб от действий аферистов составил 2 млн 750 тысяч рублей.

Полиция Татарстана установила личность одного из фигурантов, который лично забирал деньги у обманутых жителей республики. Его задержали в Казанском аэропорту, когда тот пытался вылететь в Волгоград.

Позднее в Москве были задержаны остальные участники преступной группы. В данный момент все они находятся под стражей, а уголовное дело передано на рассмотрение в суд.