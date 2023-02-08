В Татарстане под суд пойдет водитель, который пьяным напал в больнице на полицейского

Следователи завершили расследование дела 33-летнего жителя Мамадыша, которого обвиняют в применении насилия против представителя власти, а также в его публичном оскорблении, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в ночь на 14 июня в 2022 году в Мамадыше пьяный водитель «Нивы» не справился с управлением и протаранил столб у дома по Давыдова.

Прибывший на место инспектор ДПС потребовал, чтобы мужчина пересел в служебный автомобиль, но тот ответил грубой нецензурной бранью.

Затем водителя доставили на медосвидетельствование в больницу, где он продолжил оскорблять правоохранителя, а затем схватил его за одежду, бросил через правое плечо и сам на него упал.

В итоге сотрудник полиции получил травму коленного сустава.

Свою причастность житель Мамадыша не признает. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.